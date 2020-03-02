СМИ сообщили об освобождении всех заложников на Филиппинах

Заложники, захваченные утром в понедельник, 2 марта, в торговом центре V-Mall в пригороде столице Филиппин Маниле, освобождены. Об этом сообщил телеканал CNN Pilippines.

По его данным, освободили заложников спустя девять часов после захвата. Информации о пострадавших или погибших нет. Данных о судьбе человека, удерживавшего людей, не приводится.

Как сообщалось ранее, бывший охранник ТЦ захватил более 30 людей. До этого он уговаривал бывших коллег совершить нападение на администрацию торгового центра вместе с ним.

Полиция сообщала о наличии у нападавшего гранаты и пистолета. Один человек был ранен и госпитализирован.