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СМИ сообщили об освобождении всех заложников на Филиппинах

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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
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Заложники, захваченные утром в понедельник, 2 марта, в торговом центре V-Mall в пригороде столице Филиппин Маниле, освобождены. Об этом сообщил телеканал CNN Pilippines.

По его данным, освободили заложников спустя девять часов после захвата. Информации о пострадавших или погибших нет. Данных о судьбе человека, удерживавшего людей, не приводится.

Как сообщалось ранее, бывший охранник ТЦ захватил более 30 людей. До этого он уговаривал бывших коллег совершить нападение на администрацию торгового центра вместе с ним.

Полиция сообщала о наличии у нападавшего гранаты и пистолета. Один человек был ранен и госпитализирован.

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