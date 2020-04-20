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Программа оформления пропусков в Астрахани не выдержала нагрузки

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В Астрахани при оформлении разрешений на поездки и прогулки по городу программа дает сбой, поэтому многие пользователи не могут отправить запрос. На сервер заявки уходят медленнее, чем может позволить операционная система.

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За минувшую неделю на обработку поступило более 180 тыс. запросов, выписано 150 тыс. пропусков. Пик нагрузки пришелся на 16 апреля.

IT-специалисты электронного правительства Астраханской области решают проблему. Технические трудности в ближайшее время будут устранены. Об этом сообщили «Астрахань 24» в администрации региона.

Ранее в Астраханской области ввели ограничение на посещение кладбищ. Соответствующее предписание дала главный санитарный врач региона Людмила Носкова. Ограничение действует с 17 по 30 апреля. В течение этого периода астраханцам запрещено посещать кладбища. Исключение составляет погребение покойных, при этом рекомендуется ограничить число участников похорон до десяти человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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