Программа оформления пропусков в Астрахани не выдержала нагрузки

В Астрахани при оформлении разрешений на поездки и прогулки по городу программа дает сбой, поэтому многие пользователи не могут отправить запрос. На сервер заявки уходят медленнее, чем может позволить операционная система.

За минувшую неделю на обработку поступило более 180 тыс. запросов, выписано 150 тыс. пропусков. Пик нагрузки пришелся на 16 апреля.

IT-специалисты электронного правительства Астраханской области решают проблему. Технические трудности в ближайшее время будут устранены. Об этом сообщили «Астрахань 24» в администрации региона.

Ранее в Астраханской области ввели ограничение на посещение кладбищ. Соответствующее предписание дала главный санитарный врач региона Людмила Носкова. Ограничение действует с 17 по 30 апреля. В течение этого периода астраханцам запрещено посещать кладбища. Исключение составляет погребение покойных, при этом рекомендуется ограничить число участников похорон до десяти человек.

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