Ямочный ремонт ускорят в Якутске

Мэр Якутска Сардана Авксентьева поручила ускорить ремонт ям и выбоин на улицах. Глава города провела объезд территорий и проинспектировала состояние дорог после зимы.

Авксентьева попросила уделить особое внимание объектам, которые были построены в 2019 году. Кроме того, мэр Якутска поручила искать более надежные технологические решения при дорожном строительстве в 2020 году. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Отдельно в ходе общегородского совещания была затронута тема улицы Автодорожной, которую капитально отремонтировали в 2018 году. На ней выявлено 11 проблемных участков с просадкой грунта под дорожным полотном. Серьезная ситуация складывается на перекрестке с улицей Чернышевского. Там ямочный ремонт будет проведен в кратчайшие сроки. Кроме того, по всем дефектам будут определены причины. При необходимости подрядчика принудят исполнять гарантийные обязательства.