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Почти 84 млн рублей направят на ремонт дороги в Псковском районе

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В Псковском районе планируют отремонтировать дорогу Псков–Кислово–Палкино. Подрядчик уже определен, стоимость контракта составила 83,8 млн рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, протяженность ремонтируемого участка составляет 8 км. Дорожники должны срезать покрытие, устроить основание из щебня, уложить три слоя асфальта, устранить просадки и укрепить обочины.

Кроме того, в перечень работ входит ремонт пересечений и примыканий с дорогой, нанесение разметки. Также рабочие должны обустроить автобусную остановку и металлический автопавильон со скамьей и урной.

Завершить ремонт планируется до 10 августа 2020 года.

В марте сообщалось, что в Псковской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят более 2,4 млрд рублей, из них свыше 2,3 млрд рублей — на региональный проект «Дорожная сеть». На 2020 год запланирован ремонт магистралей общей протяженностью 124,7 км.

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