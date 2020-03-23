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Участок дороги отремонтируют по нацпроекту в Псковской области

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Фото: informpskov.ru
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В Печорском районе Псковской области запланирован ремонт участка трассы Неелово – Кудина Гора – Печоры. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона, в 2020 году приведут в порядок отрезок трассы протяженностью 8,3 км. Подрядчик на работы уже определен, сумма контракта составила 86,7 млн рублей.

Рабочие должны восстановить водоотводные каналы, расчистить полосы отвода от кустарника, срезать старое асфальтобетонное покрытие и уложить новое, а также укрепить обочины и привести в порядок водопропускные трубы. Помимо этого, необходимо будет нанести разметку и отремонтировать автобусную остановку.

Работы планируют завершить до 14 августа 2020 года. Их проводят в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее в марте сообщалось, что в Псковской области федеральные автодороги подготовили к весеннему паводку. Для ликвидации возможных последствий подтопления сформировано 16 бригад.

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