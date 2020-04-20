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Общегородской субботник отменили в Красноярске

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Власти Красноярска на неопределенный срок перенесли проведение общегородского субботника. При этом работа по благоустройству города будет продолжаться.

По данным администрации, субботник будет проведен после нормализации эпидемической ситуации по коронавирусу. На данный момент работы по благоустройству проводятся в особом режиме. В Красноярске ведется дезинфекция, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Сотрудники управления зеленого строительства отмывают брусчатку и другие поверхности от граффити. Также они восстанавливают сигнальную ленту, которую горожане постоянно срывают на детских площадках.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области к участию в субботниках не допускаются лица, которые находятся на домашней самоизоляции.

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