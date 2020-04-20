Субботники пройдут в особом режиме на Сахалине

Санитарная очистка территорий в Сахалинской области будет проходить в несколько этапов. К участию в субботниках не допускаются лица, которые находятся на домашней изоляции в связи с коронавирусом.

Месячник благоустройства стартует в регионе с 20 апреля. На первом этапе сотрудники предприятий уберут крупногабаритный мусор. После этого специальные службы проведут дезинфекцию территорий. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Ожидается, что обеззараживающим средством будет обработана проезжая часть, а также фасады домов, лавки, автобусные остановки и игровые площадки. Работодателям следует обеспечить сотрудников, которые участвуют в субботниках, спецодеждой, перчатками и медицинскими масками.

За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлено 47,1 тыс. случаев.

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