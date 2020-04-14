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Безработных жителей Удмуртии привлекут к участию в субботниках

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В Удмуртии около 400 человек, официально не трудоустроенных, будут помогать в проведении субботников. Решение приняли в республиканском правительстве.

Как сообщил глава кабинета министров Ярослав Семенов, чьи слова приводит ИА «Сусанин», в период распространения коронавируса провести субботники в привычном режиме не получится. Поэтому принято решение, что руководство муниципальных организаций отправит домой определенные категории сотрудников: лиц старше 65 лет, беременных, работников с хроническими заболеваниями. Затем эти организации наймут людей, нуждающихся в работе. С ними оформят краткосрочные трудовые договоры.

Временные сотрудники займутся расчисткой общественных территорий. Организации должны обеспечить их средствами индивидуальной защиты.

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