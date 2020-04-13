Дистанцию между верующими в храмах Удмуртии проконтролируют волонтеры

На территории Удмуртской Республики волонтеры начали контролировать удержание дистанции между людьми во время богослужений и выдавать прихожанам маски.

«С помощью добровольцев вход в храм допускался только при наличии защитных масок. Те, кто не имел с собой маску, мог получить ее при входе. Также добровольцы следили за тем, чтобы молящиеся в храме соблюдали социальную дистанцию», — отмечается в сообщении пресс-службы Ижевской и Удмуртской епархии. Такой способ проведения богослужений будет применяться в ближайшее время.

Волонтеры помогают и в социальном проекте епархии, который существует на средства благотворителей. В Вербное воскресенье они доставили верующим гуманитарную помощь и освященные вербы. Продуктовые наборы получили нуждающиеся люди, находящиеся на самоизоляции, отмечает ИА «Сусанин». Поддержать этот проект может каждый желающий.

В начале апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви (РПЦ) продолжать совершать богослужения и таинство причастия даже в отсутствие паствы из-за распространения коронавирусной инфекции.

В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома. В конце марта патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы в условиях распространения коронавируса. Он назвал это трудным решением.