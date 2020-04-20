Принц Гарри и Меган Маркл прекратили сотрудничать с четырьмя таблоидами

Принц Гарри и Меган Маркл официально объявили о прекращении сотрудничества с четырьмя британскими изданиями из-за распространения ложных новостей об их жизни. Речь идет о Daily Mail, Mirror, Express и Sun. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает The Guardian со ссылкой на письмо супругов.

«Обратите внимание, что герцог и герцогиня Сассекские не будут взаимодействовать с вашими изданиями. Не будет никакого сотрудничества и взаимодействия. Средства массовой информации имеют полное право положительно или отрицательно высказываться о герцоге и герцогине, однако это не должно быть основано на лжи», — говорится в заявлении.

Гарри и Меган в письме отметили, что были свидетелями того, как жизнь людей, в том числе их знакомых, рушилась только из-за сплетен, выпускаемых ради увеличения доходов. Они подчеркнули, что сотрудничество с другими изданиями будет продолжаться в полной мере.

Ранее портал TMZ сообщал о том, что супруги стали курьерами благотворительной организации Лос-Анджелеса. Они развозят продукты тяжелобольным людям, которые не могут пойти в магазин.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении снять с себя полномочия королевской семьи и стать финансово независимыми. После долгих обсуждений супруги получили это право, несмотря на разочарование этим выбором со стороны правящего монарха Елизаветы II.

1 апреля Принц Гарри и Меган Маркл официально начали жить отдельно от британской королевской семьи. С этого момента пара отказывается от своих королевских обязанностей, она больше не сможет использовать бренд Sussex Royal для ведения страниц в социальных сетях и благотворительных миссий от имени старших членов британской монаршей семьи. После отречения от титула супруги могут получить новые фамилии.

10 марта принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии, а 30 марта они попрощались с поклонниками в Instagram. В настоящее время супруги с сыном проживают в США.