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Меган Маркл дала совет по защите от болезней в самолете

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Фото: Global Look Press/PPE/face to face
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Чтобы снизить риск заражения в самолете необходимо при помощи ватного тампона смазать внутреннюю часть носа антисептической мазью неоспорин. Об этом в пятницу, 6 марта, заявила бывшая американская актриса и фотомодель, супруга британского принца Гарри Меган Маркл.

«Это важно, потому что, когда кожа трескается, в нее могут попасть микробы. Такое покрытие из неоспорина обеспечит вам двойную защиту», — приводит ее слова Daily Star.

Она отметила, что такой совет ей дал американский актер Леонардо Ди Каприо.

Ранее Маркл заявила, что придирки к ней и ее супругу, принцу Гарри, объясняются завистью.

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