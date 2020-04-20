Стоп-краны: как эпидемия коронавируса остановила стройку в России

Временные ограничения, введенные с 13 по 19 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, в том числе на стройки в Москве и Подмосковье, продлеваются до 1 мая. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Следует это и из постановления губернатора Андрея Воробьева. Исключения касаются только строительства медучреждений, а также транспортной инфраструктуры. Продление запрета приведет к негативным последствиям - некоторые новостройки не получится ввести вовремя, а количество пострадавших дольщиков может вырасти в 1.5 раза, заявили "Известиям" эксперты и участники рынка.

Простой отрасли

В Москве и Московской области продлены до 1 мая временные ограничения на деятельность предприятий, которые были введены с 13 по 19 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Так решили столичные и подмосковные власти. В числе ограничений – приостановка деятельности предприятий и организаций, кроме органов государственной власти и ключевых отраслей. Временно остановлены и все строительные и ремонтные работы, кроме возведения медучреждений и транспортной инфраструктуры (метро, аэропорты, железнодорожный и наземный транспорт).

При этом в своем обращении к жителям Московской области в минувшую пятницу Андрей Воробьев отметил, что подмосковные власти планируют разработать регламент по безопасности строек.

-- С одной стороны, нужно не подвергать риску людей. С другой — сделать так, чтобы стройка продолжалась. При первой возможности мы откроем стройку. Девелоперские компании должны быть к этому готовы, -- сказал он. ⠀

По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьёва, компании столичного рынка ждут разработки и принятия новых мер биологической безопасности на объектах, при соответствии которым строительный процесс мог бы возобновиться. По оценке директора строительного комплекса ГК «Гранель» Андрея Зимонова, чтобы возобновить строительный процесс на полной мощности после 1 мая девелоперам понадобится три дня.

Недельная приостановка работ на стройках столичного региона оказала минимальное влияние на отрасль. Простой же в три недели будет более болезненным, а продление запрета сверх этого срока для многих повлечет крайне негативные последствия, подчеркнул Александр Ручьев.

-- Строительная отрасль глобально включает три составляющие – производство строительных материалов, логистику и саму стройку. При этом мер поддержки промышленной составляющей и транспортным компаниям никто не озвучивал, а они уже находятся на грани, -- добавил он.

Цена безопасности

Остановка строительства сулит компаниям существенные финансовые расходы. Кроме прямого материального ущерба, коррозии незавершенных объектов и нарушения технологического процесса строительства, сдвинутся сроки выполнения объектов, сказал генеральный директор СК «Перспектива» Михаил Иванов. Финансовые показатели неминуемо снизятся у всех участников отрасли, уверен он.

Простой, скорее всего, повлияет на сроки ввода домов у тех застройщиков, которые вели проекты без опережения сроков, высказал мнение директор строительного комплекса ГК «Гранель» Андрей Зимонов.

-- Поскольку мы строим свои проекты с опережением, введённые меры не повлияют на сроки сдачи объектов, -- добавил он.

Ситуация может стать катализатором ускорения процесса укрупнения рынка – ухода с него неустойчивых строительных компаний. Абсолютно точно она приведёт к сокращению объема предложения уже в ближайшем будущем – старт новых проектов под большим вопросом, уверен Александр Ручьев.

-- В очень сложной ситуации сегодня оказались подрядные организации. У них низкая маржинальность, и не у всех есть ресурсы содержать людей за свой счет на протяжении трех недель. Если ситуация затянется на более длительный срок, то для очень многих подрядных организаций положение станет критическим, -- добавил Александр Ручьев.

Практически каждый дольщик в Московском регионе в сложившейся ситуации ощутит на себе перенос сроков ввода новостроек, считает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт площадки «Жилье и городская среда» ОНФ Николай Алексеенко.

Компаниям все также необходимо оплачивать текущие расходы, выплачивать заработную плату сотрудникам, расплачиваться за аренду техники. При этом работы не ведутся, а денежные потоки в самих компаниях по факту прекращены, Те, кто не успел накопить ликвидную подушку, будут испытывать трудности, объяснил он.

По оценке РАСК, в случае увеличения приостановки стройки до одного месяца, серьезные финансовые проблемы в течение следующего полугодия могут ощутить на себе около 75% застройщиков Москвы. В основном, средние и малые, реализующие объекты, готовность которых сейчас составляет 50-70%, высказал мнение Николай Алексеенко.

-- Несмотря на то, что суммарно они строят около 5,5 млн кв. метров (из 16 млн кв. метров возводимого жилья в столице), это может оказать существенный удар по жилищному рынку Москвы. Кроме того, проблемы этих застройщиков могут привести к появлению новых обманутых дольщиков. Их общее число в Московском регионе может вырасти в 1,5-2 раза. В Москве сейчас в проблемных объектах насчитывается порядка 3-4 тыс. дольщиков, в Подмосковье – около 20 тыс., -- высказал мнение Николай Алексеенко.

Член президиума «Опоры России» Дмитрий Котровский подтвердил «Известиям», что задержки ввода новостроек могут быть. Уже сейчас девелоперы теряют время, ряд строительных работ относятся к сезонным – которые можно выполнить только в теплое время года, например, кровельные. Также нарушилась цепочка взаимодействий с поставщиками строительных материалов, которую будет непросто восстановить, сказал он.

Однако эксиперт считает, что о появлении новых обманутых дольщиков все же говорить пока рано, поскольку на время пандемии введены послабления для застройщиков. Также им будет оказываться помощь от государства.

В частности, Минстрой совместно с регионами разработал меры, направленные на поддержку строительной отрасли. Например, до 1 января 2021 года отменено взыскание неустойки с девелоперов за просрочку строительства.

Также о мерах поддержки строительной отрасли в минувший четверг во время видеосовещания объявил президент страны Владимир Путин. Одна из ключевых мер – льготная ипотечная программа. Новое жилье комфорт-класса можно будет взять по ставке 6,5% -- до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Петербурге.

Также принято решение выделить 12 млрд рублей на кредитование строительной отрасли, докапитализировать Фонд помощи обманутым дольщикам на 30 млрд рублей, а ДОМ.РФ будут предоставлены госгарантии Минфина в размере 50 млрд рублей для выкупа квартир у застройщиков. Кроме того, будет повышена доступность банковских кредитов для стройкомпаний.