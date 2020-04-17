На вольные луга: в РФ станут строить на 20% больше деревянных домов

Количество заявок на строительство деревянных домов в марте выросло на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В течение полугода общий объем производства, возведения и продаж такого жилья может вырасти на 15–20%. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации деревянного домостроения. Показатели увеличились за счет реализации отложенного спроса, который подстегнула неустойчивость рубля. В условиях самоизоляции из-за карантина многие россияне поняли, что им хотелось бы иметь загородное жилье.

Польза изоляции

Рост экономической нестабильности в мире и в России, а также неустойчивость рубля подстегнули отложенный спрос на строительство деревянных загородных домов — как для круглогодичного, так и для летнего проживания. В среднем по стране в марте показатель вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал «Известиям» директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев. Люди, которые давно собирались обзавестись загородной недвижимостью, решили больше не откладывать инвестиции, чтобы не потерять деньги, уточнил он.

Также интерес граждан подогрела самоизоляция — стали очевидны преимущества жизни в собственном доме, добавил Семен Гоглев.

— В ближайшие пять месяцев общий объем производства, строительства и продаж деревянных загородных домов может вырасти на 15–20% по сравнению с 2019-м, — спрогнозировал он.

Тенденцию подтвердили и другие участники рынка. По данным руководителя центра загородной недвижимости федеральной риелторской компании «Этажи» Антона Саукова, в марте спрос на загородные дома и земельные участки вырос на 25% относительно аналогичного периода прошлого года.

— Сказывается и ежегодно растущий спрос в этом сегменте, и сложившаяся ситуация в стране в принципе, — отметил он.

Также, по данным Антона Саукова, выросло число покупателей земельных участков и дач в черте города — они привлекательны для будущего возведения домов для круглогодичного проживания. Естественно, тенденция в перспективе может увеличить интерес к деревянному строительству в среднем на 20–25%, спрогнозировал он.

Семен Гоглев подчеркнул, что в большинстве регионов производители и строители деревянных домов не останавливают работу, приняв все необходимые меры безопасности для сотрудников.

— Отрасль деревянного домостроения готова к возросшему спросу и при необходимости способна удовлетворить его, — сказал он.

Кроме того, для покупки деревянных домов есть специальные банковские кредиты, напомнили в Почта Банке. Это тоже способствуют увеличению доступности и росту продаж такого жилья.

— В частности, речь идет о POS-кредите (11,5%) — альтернативе ипотеке и кредиту наличными. По сравнению с ипотекой, для него не нужен первоначальный взнос — для оформления требуется только паспорт и номер СНИЛС, — рассказали в кредитной организации.

В банке ожидают более чем двукратный рост выдачи таких кредитов до конца 2020 года.

Как таковой ипотеки на строительство дома не дают, существует государственная поддержка деревянного домостроения в форме льготного субсидирования, сказал Семен Гоглев.

— Имеется в виду субсидирование первоначального взноса по обычному потребительскому кредиту на покупку деревянного домокомплекта заводского изготовления. Такие кредиты выдаются в среднем под 12–15%, — уточнил он.

Легко дышится

Популярность именно деревянных домов объясняется их дешевизной и скоростью строительства, сказала эксперт по загородному рынку «Миэль-Сеть офисов недвижимости» Татьяна Ананьева. Например, деревянный дом площадью 160 кв. м в комплектации «заезжай и живи» в Подмосковье продается примерно за 5,8 млн рублей. Аналогичный дом из камня в такой же комплектации стоит как минимум на 15–20% дороже, рассказал директор по развитию девелоперской компании ZS-Group Антон Алимов.

Он отметил, что такие дома не требуют серьезных вложений во внутреннюю отделку. Еще на стадии строительства они имеют хороший, презентабельный вид, отметил эксперт.

— Кроме того, покупка загородной недвижимости — это еще и желание клиента получить нечто более экологичное и природное, нежели каменные городские форматы. В этом смысле деревянным домам фактически нет конкурентов, — добавил Антон Алимов.

Действительно, популярность такой недвижимости растет, поскольку всё больше людей ценит экологичность, добавила генеральный директор компании «ДДМ-Строй» Вера Вавилова.

Деревянные дома всегда пользовались популярностью — в первую очередь из-за экологичности материала. Дерево дышит, пропускает воздух, имеет свой природный, натуральный и приятный запах, рассказала Татьяна Ананьева.

В числе минусов деревянного домостроения эксперт отметила необходимость более длительной усадки.

— В каменный дом можно сразу въезжать, а деревянному необходимо минимум шесть месяцев постоять без окон и дверей, — уточнила она.

Сейчас наибольшей популярностью в регионах пользуются деревянные дома площадью 80–120 кв. м. Люди выбирают их по площади, достаточной для комфортного проживания. Также отмечается рост интереса к одноэтажному строительству, из-за того что появилось много молодых покупателей с маленькими детьми, для которых опасны лестницы, рассказал Антон Сауков.

В столичном регионе, по данным Антона Алимова, популярны двухэтажные дома площадью 170 кв. м. Это четыре спальни, два санузла, большая гостиная и обязательно большая терраса, уточнил он. Также много покупателей на одноэтажные проекты в стиле шале с большим панорамным остеклением и высокими потолками, добавил он.