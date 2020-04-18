В чешском городе решили продать памятник Сталину

Власти города Комаров, расположенного в 50 км к юго-западу от Праги, решили продать памятник Сталину. Сообщение об этом за подписью заместителя старосты Радима Шимы размещено на сайте населенного пункта, насчитывающего 2,4 тыс. жителей.

Цена монумента — 20 тыс. крон (около $800). Скульптура высотой 3 м изготовлена из песчаника. С 1951 года она стояла на одной из центральных площадей города, но после «бархатной революции» в 1989 году ее сняли с постамента и убрали в хранилище, сообщило «Чешское телевидение».

Josif Vissarionovič Stalin je na prodej za vyvolávací cenu 20 tisíc korun. Sochu sovětského diktátora nabízejí v Komárově na Berounsku. https://t.co/qAi5uN3cHn — CT24zive (@CT24zive) April 17, 2020

«Предложения потенциальных покупателей мы принимаем до 30 апреля. Уже дали о себе знать первые желающие купить памятник», — уточнил староста Комарова.

Шима попросил не проводить аналогии между продажей памятника Сталину и сносом монументу маршалу СССР Ивану Коневу в чешской столице. Он назвал решение муниципалитета города совпадением.

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6. Инициатор сноса памятника глава района Ондржей Коларж заявил, что монумент будет передан в музей истории XX века. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника Коневу в Праге и рассчитывает на его восстановление. В СКР возбудили дело по факту демонтажа, пишет «Газета.ру».

12 апреля президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что демонтаж памятника — глупость, однако вмешательство во внутренние дела Чехии — это контрпродуктивно.