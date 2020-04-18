Прямой эфир

В чешском городе решили продать памятник Сталину

0
Фото: ct24.ceskatelevize.cz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти города Комаров, расположенного в 50 км к юго-западу от Праги, решили продать памятник Сталину. Сообщение об этом за подписью заместителя старосты Радима Шимы размещено на сайте населенного пункта, насчитывающего 2,4 тыс. жителей.

Одинаковы с лица: каким будет памятник советскому солдату
Типовые композиции планируется отливать из современного бетона

Цена монумента — 20 тыс. крон (около $800). Скульптура высотой 3 м изготовлена из песчаника. С 1951 года она стояла на одной из центральных площадей города, но после «бархатной революции» в 1989 году ее сняли с постамента и убрали в хранилище, сообщило «Чешское телевидение».

«Предложения потенциальных покупателей мы принимаем до 30 апреля. Уже дали о себе знать первые желающие купить памятник», — уточнил староста Комарова.

Шима попросил не проводить аналогии между продажей памятника Сталину и сносом монументу маршалу СССР Ивану Коневу в чешской столице. Он назвал решение муниципалитета города совпадением.

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6. Инициатор сноса памятника глава района Ондржей Коларж заявил, что монумент будет передан в музей истории XX века. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника Коневу в Праге и рассчитывает на его восстановление. В СКР возбудили дело по факту демонтажа, пишет «Газета.ру».

12 апреля президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что демонтаж памятника — глупость, однако вмешательство во внутренние дела Чехии — это контрпродуктивно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мединский передал СК список ответственных за снос памятника Коневу в Праге
Лидер Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020