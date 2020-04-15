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Мединский передал СК список ответственных за снос памятника Коневу в Праге

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Фото: РИА Новости/Эдуард Эрбен
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Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский передал в Следственный комитет России список лиц, которые ответственны за снос в Праге памятника советскому полководцу маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщили «РИА Новости» в РВИО в среду, 15 апреля.

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Сам Мединский накануне рассказал агентству о планах передать соответствующий список в СКР. Он также заявил, что «по-человечески» осуждает действия пражских властей, пишет «Газета.ру».

Памятник Коневу демонтировали в районе Прага-6 3 апреля. Российский МИД выразил протест Чехии, отметив циничность поступка перед празднованием 75-летия Победы над нацизмом.

Инициатором сноса монумента является староста района Ондржей Коларж. После демонтажа он начал шутить в соцсетях по данному поводу.

Против сноса памятника выступали жители Праги, Москвы и президент Чехии Милош Земан.

Министр обороны России Сергей Шойгу отправил письмо своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать памятник Москве. Однако чешский МИД отказал в этой просьбе, объяснив это тем, что монумент является собственностью района Прага-6 и его перенесут в будущий пражский музей истории XX века.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что противники демонтажа рассказали о подготовке доклада с обоснованием необходимости сноса американской компанией Squire Patton Boggs. На запрос российской дипмиссии объяснить свои действия фирма не ответила.

По словам Антонова, российские дипломаты собираются выяснить роль Соединенных Штатов в сносе памятника советскому маршалу.

Президент России Владимир Путин подписал 7 апреля закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников. СКР возбудил уголовное дело в связи с демонтажом монумента в Праге по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично».

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