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Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу

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Фото: РИА Новости/Эдуард Эрбен
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Посольство России в США намерено установить роль американской компании Squire Patton Boggs в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщил 14 апреля российский посол Анатолий Антонов.

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Дипломат отметил, что противники демонтажа памятника рассказали о подготовке доклада с обоснованием необходимости сноса компанией Squire Patton Boggs.

На запрос российского посольства объяснить свои действия фирма не ответила.

«По всей видимости, им есть что скрывать…Надеемся, истина и степень соучастия данной компании в вандализме будет установлена», — цитирует Антонова пресс-служба в Facebook.

Посол добавил, что американские СМИ никак не отреагировали на демонтаж памятника. По его словам, открытие монументов нацистским пособникам в США или нападки на советских ветеранов сейчас американским медиа интереснее.

Памятник маршалу СССР Ивану Коневу был демонтирован в районе Прага-6 3 апреля. МИД России выразил протест Чехии, отметив особую циничность сноса монумента перед 75-летием Победы над нацизмом.

Идея о сносе принадлежит старосте района Ондржею Коларжа. После сноса памятника в соцсетях он разразился шутками по данному поводу.

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