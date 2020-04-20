«Я был отстранён от футбола не из-за России»

Йозеф Блаттер — один из самых известных и влиятельных функционеров в истории мирового футбола. В 1981–1998 годах швейцарец занимал должность генсека FIFA, а с 1998-го по 2015-й был президентом организации. Под его руководством прошло пять чемпионатов мира, а в 2010 году право провести мундиаль впервые получила Россия (ЧМ-2018). В 2015-м Йозеф Блаттер был отстранен от футбола на восемь лет (позже срок сократили до шести лет) из-за коррупционных скандалов, связанных с выбором стран – хозяек мировых первенств — как РФ, так и Катара, где мундиаль должен пройти в 2022 году. В интервью «Известиям» Йозеф Блаттер рассказал о своем отношении к этим нападкам, вспомнил ЧМ в России и предположил, что ждет футбол после пандемии коронавируса.

— Расскажите, как вы чувствуете себя на карантине?

— Чувствую себя хорошо, состояние тоже хорошее. Как и все, я самоизолировался. У меня много дел, я востребован со всех сторон. Провожу карантин не в одиночестве, друзья заботятся обо мне. Так что я все еще остаюсь счастливым человеком.

— Как пандемия изменила ход вашей обычной жизни?

— Можно сказать, что я «связан», поскольку не могу выбираться в город. Надеюсь, на этой неделе будут изменения. Постоянно нахожусь у себя дома. Здесь прекрасно светит солнце, и у меня есть возможность прогуливаться вокруг здания. Так что я в норме и не страдаю.

С1 Йозеф Блаттер Фото: ТАСС/PA Images/Aaron Chown

— Чем занимаетесь дома?

— Прямо сейчас отвечаю на вопросы журналиста (смеется). Как я уже сказал, меня не покинули, я всё так же поддерживаю множество контактов. Продолжаю сражаться в суде.

Справка «Известий» В конце 2019 года FIFA подала на экс-главу организации Йозефа Блаттера и бывшего президента UEFA Мишеля Платини иск в швейцарский суд с требованием возместить с процентами 2 млн швейцарских франков (€1,8 млн). Деньги FIFA с одобрения Блаттера были переведены на счет француза в феврале 2011 года. Истцы утверждают, что платеж был «внеконтрактный», за консультационные услуги, якобы оказанные Платини в 1998–2002 годах.

Я занятой человек. Пишу, читаю, смотрю ТВ, слежу за всеми международными СМИ, включая CNN, «Аль-Джазиру» и другие, чтобы узнать, что происходит в мире.

— Удар от коронавируса может оказаться настолько сильным, что он полностью остановит футбол и этот вид спорта перестанет существовать в привычном виде?

— Нисколько. Невозможно остановить футбол, и я могу объяснить почему. В основе футбола лежат инстинктивные движения человека — толчки ногами. Ребенок толкается ногами, еще будучи в животе у матери. Все делают такие движения. На их базе был создан футбол, став частью нашего общества. Не могу утверждать о правилах и каких-то других деталях, но уверен, что и через сто лет в футбол будут играть.

— UEFA настаивает, чтобы все страны полноценно доиграли свои сезоны. Как вы относитесь к этому вопросу?

— Думаю, это уместно и важно в данной ситуации. Сейчас будут важны не международные соревнования, а внутренние. И я поздравляю UEFA с тем, что она настаивает именно на продолжении национальных чемпионатов и лиг. Это важно, поскольку за ними следит большинство болельщиков, по возможности на стадионах. Но даже если матчи придется проводить без зрителей, то чемпионаты всё равно необходимо доиграть.

С3 Матч чемпионата России по футболу между «Ростовом» и «Локомотивом», 15 марта 2020 года Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Что изменится в современном футболе после окончания пандемии?

— Я уверен, что пандемия станет причиной привлечения внимания к идее нынешнего президента FIFA (Джанни Инфантино. — «Известия») о расширении чемпионата мира до 48 команд. Сейчас в нем играют 32 сборные. Но я думаю, что мы должны немного вернуться назад, где главными были национальные чемпионаты, затем конфедерации и лишь потом ЧМ. Мне кажется, не следует увеличивать число команд на мундиале — это непросто.

— Какие вы могли бы дать советы FIFA и UEFA, чтобы выйти из этого кризиса?

— Футбол не может выйти из кризиса в одиночку. Это невозможно, поскольку мы — часть всего современного общества. Сейчас весь мир ощутил на себе коронавирус. Таким образом, футбол должен уважать решения различных стран и парламентов, и ему придется адаптироваться под них. Думаю, сейчас как раз такие обстоятельства, когда UEFA согласится, что первостепенны именно национальные чемпионаты, и уже потом международные соревнования. Что же касается FIFА, то, как я уже сказал, им надо вернуться в реальность.

— Стоит ли форсировать возобновление сезонов ценой матчей без зрителей?

— Я не против этого. Поскольку в футбол необходимо играть. Одна очень особенная причина — в том, что практически весь футбол, который мы смотрим, — профессиональный. И футболистам нужно работать, они вернутся к своим обязанностям через несколько дней, недель или месяцев. Вторая причина, по которой надо возобновлять матчи даже без зрителей, заключается в том, что профессиональный футбол связан с доходами от телетрансляций. И если у вас нет доходов от трансляций, то будет множество сложностей, в том числе и финансовых во всех странах мира. Таким образом, несмотря на пустые трибуны, возможность зарабатывать на правах трансляций матчей поможет лигам и клубам выжить.

С2 Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— Белоруссия — единственная европейская страна, которая не остановила свой чемпионат. Вы следите за их лигой? Вас удивляет такое решение?

— Понемногу слежу за всеми европейскими лигами. Считаю, что это решение больше относится к правительству страны. Они продолжают играть, но я точно не знаю, как обстоят дела внутри Белоруссии, каково число зараженных. Я лишь слышал, что международные соревнования в Минске будут отложены. Думаю, принимать решение об остановке национального чемпионата могут только внутри страны. Не знаю, хорошо или плохо, что они играют, но это определенно удивляет.

— Как вы относитесь к тому, что в такой сложный период для всего мира Штаты продолжают поднимать тему взяток за получение права проведения ЧМ-2018 и ЧМ-2022? В начале апреля об обвинениях со стороны минюста США писал The New York Times.

— Вы знаете, что я выступал свидетелем в прошлом на судах по всем этим вопросам, поэтому не удивлен. Я считаю, что сейчас не время возвращаться к вопросу ЧМ в России, особенно учитывая, что он уже прошел в 2018 году. Зачем вы атакуете чемпионат, который закончился? И стоит отметить, что особенно они были против именно чемпионата в РФ и уже не так сильно препятствовали турниру в Катаре. Активно они стали выступать, начиная с 2014–2015 годов, когда приехали в Цюрих на Конгресс FIFA. Меня уже ничего не удивляет относительно США.

— Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что вас отстранили от футбола, потому что вы не пошли против России. Как вы относитесь к такой точке зрения?

— Должен сказать своему дорогому другу Вячеславу, что это совершенно не так. Я был отстранен от футбола не из-за России. Мы пытались остановить Платини, который стремился получить пост президента FIFA. А я не шел на этот пост, я ведь был избран до 2019 года. Россия не имеет к этому отношения абсолютно, он ошибается.

С4 Мишель Платини Фото: РИА Новости/Мелани Дюшен

— Как вы оцените деятельность Джанни Инфантино на посту президента FIFA?

— Я уже высказался относительно его футбольных действий, по поводу расширения ЧМ. Это плохо для развития футбола. Он прекратил все контакты со мной. И я всё ещё нахожусь в больших разногласиях с FIFA. Думаю, что это ситуация, когда было утеряно элементарное уважение к организации и бывшему президенту FIFA — ко мне. Пропало фундаментальное чувство уважения одного человека к другому.

— С какими эмоциями вы вспоминаете прошедший чемпионат мира 2018 года в России? Что вам запомнилось больше всего на том турнире?

— Я никогда не сомневался в способностях России провести исключительно хороший чемпионат. И Россия это сделала. Это и было самое запоминающееся событие. Это действительно ЧМ, который войдет в историю как один из самых хорошо организованных. Я не говорю о футболе и его качестве. Говоря о самой игре, могу вспомнить еще одно неверное, на мой взгляд, действие президента FIFA Джанни. Речь идет о введении системы VAR на чемпионате мира в России, при том что она не была протестирована до этого в полном объеме. Это было большой ошибкой. И это отразилось на качестве игры. Но что касается организации, мои комплименты России.

— В какой момент вы поняли, что FIFA точно не ошиблась с выбором страны-хозяйки?

— Я знал это сразу, потому что я сделал это. Еще перед ЧМ 2010 года в ЮАР у нас появилась идея провести следующие два чемпионата таким образом, чтобы они собрали вместе целый мир. Я имею в виду чемпионаты 2018 и 2022 годов, поскольку мундиаль 2014 года в Бразилии уже готовился. Моя идея совпадала с идеей исполнительного комитета FIFA того времени.

С5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

У нас прошла встреча 2 декабря в 2010 года в Цюрихе, на которой должно было быть принято решение о месте проведения ЧМ. Пришли к консенсусу: турнир должен состояться в России, поскольку он никогда еще не проходил в Восточной Европе. Чемпионат мира – 2022, на мой взгляд, должен был состояться в США. Я видел для себя такое решение: сначала ЧМ проходит в России, затем в США. Две большие силы в мире пожмут друг другу руки, организуя чемпионаты мира. К сожалению, это не осуществилось из-за того, что в последнюю минуту вмешался тогдашний президент Франции Николя Саркози, убеждавший своего соотечественника, тогдашнего президента UEFA Мишеля Платини, поддержать ЧМ в Катаре, а не в США. Тогда, к сожалению, мы потеряли четыре голоса за США, и если бы этого не случилось, в 2022 году чемпионат состоялся бы в Штатах, и все эти большие проблемы не возникли.

— Многие называют чемпионат мира в России лучшим в истории. Какое мнение у вас?

— Он не лучший со спортивной точки зрения, но что касается организации, это был превосходный чемпионат. Я участвую в организации ЧМ с 1975 года и с уверенностью могу сказать, что этот турнир был организован прекрасно. Каждый должен признать, что Россия — чемпион по организации спортивных соревнований. Передайте, пожалуйста, мои наилучшие пожелания вашим болельщикам, которые подтвердили, что ЧМ в России был великолепным.

Болельщики С такой группой поддержки сборной Колумбии грех будет не продемонстрировать на чемпионате достойный результат Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Болельщики Ожидается, что только в Москву во время чемпионата приедет около 1 млн гостей — это болельщики, волонтеры, организаторы, спортсмены и их сопровождающие Фото: ТАСС/Михаил Почуев Болельщики Накануне, 13 июня, многие из иностранных любителей футбола собрались в центре города. Вот, например, болельщик из Мексики, который явно пользуется популярностью у москвичей Фото: REUTERS/Gleb Garanich Болельщики Ориентироваться в городах, где проходят матчи ЧМ-2018, болельщикам помогают волонтеры и полицейские — последних, как известно, обязали к началу соревнований подтянуть английский. Насколько это у них получилось — узнаем, видимо, уже в процессе Фото: REUTERS/Gleb Garanich Болельщики Не только русские любят быструю езду, да и вообще эффектные появления. Эти болельщики из Саудовской Аравии, например, предпочли передвигаться по городу на мотоциклах Фото: ТАСС/Михаил Почуев Болельщики А это гостья чемпионата мира, которая приехала в Москву из Мексики Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов Болельщики Болельщики сборной Саудовской Аравии собрались на Манежной площади в Москве Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов Болельщики Среди стран — лидеров по количеству приехавших в Россию болельщиков — США, Бразилия, Испания и Аргентина Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Болельщики Это тоже группа поддержки аргентинской сборной Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов Болельщики Гость чемпионата из Саудовской Аравии Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин Болельщики Многие из болельщиков посещением Москвы не ограничатся — у некоторых также есть билеты на матчи в Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах чемпионата Фото: агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко Болельщики Многие ездят на все чемпионаты мира — они специально копят деньги, чтобы раз в четыре года вместе с мундиалем отправиться в другую страну. На фото: болельщица сборной Мексики Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— За счет чего России удалось провести ЧМ настолько качественно?

— Во-первых, у России были возможности это сделать. А во-вторых, у нас была отлаженная система по организации ЧМ с 1998 года во Франции. Был опыт Южной Кореи и Японии в 2002 году, затем опыт Германии в 2006-м, ЮАР в 2010-м и Бразилии в 2014-м. У нас была готовая команда FIFA. Подготовку начинают президент FIFA и министр спорта страны-хозяйки. В России это был Виталий Мутко — квалифицированный специалист, также в его распоряжении был очень эффективный председатель оргкомитета Алексей Сорокин. Если у вас есть благословение Владимира Путина, всё должно быть хорошо и пройдет отлично.

— Вы рассказывали, что на чемпионат мира 2018 года вас приглашал лично Владимир Путин. Вам удалось встретиться и пообщаться с ним во время турнира?

— Да, я был в России на протяжении недели. Три дня я провел в Москве и три дня в Санкт-Петербурге. И во время своего визита в столицу я официально и гостеприимно был принят в Кремле. Там было много людей, в том числе и спортсмены. Для меня это стало светлым моментом, поскольку на тот период я уже не занимал должность в FIFA и был отстранен от футбольной деятельности. Я наслаждался неделей в России. Могу сказать, что мне было очень приятно, как меня приняли в обоих городах, включая общественные места. Для меня это исключительно хорошие воспоминания. Хотел бы выразить благодарность лично главе России Владимиру Путину, с которым я до сих пор поддерживаю личный дружественный контакт.

С6 Владимир Путин и Йозеф Блаттер Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

— Весной 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов, а затем матчи чемпионата Европы. Вы собираетесь посетить эти мероприятия?

— Я всегда говорю: если меня пригласят, с удовольствием приеду. Не настаиваю на приглашении, но буду рад, если получу его от российской стороны.

— Как вы в целом относитесь к системе VAR? С ее появлением футбол серьезно изменился?

— Изменились футбол, судьи, контроль игры. Есть некоторые плюсы от этой системы, но считаю, что для нее время еще не пришло. Даже сейчас она не протестирована достаточно хорошо. Существуют разные интерпретации, и проблемы в лигах всё еще остаются. Также стоит сказать, что болельщики не могут понять некоторых ситуаций при использовании VAR. Еще много чего нужно исправить, в особенности это касается информирования болельщиков. Также надо уточнить, что же всё-таки значит VAR и как она влияет. В конце концов, мы пригласили телевидение на свою сторону в вопросах продвижения футбола по всему миру, и это счастливый тандем ТВ и футбола. Тем не менее мы никогда не просили телевидение выступать в роли судей в футболе.