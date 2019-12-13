Лига в кармане: почему американцы начали скупать клубы АПЛ

Американский миллиардер Тодд Бели предложил выкупить у Романа Абрамовича лондонский «Челси». Пока стороны не сошлись в цене, однако Бели не оставляет попыток договориться. Это уже второе предложение о покупке существенной доли в клубе Английской премьер-лиги за последние месяцы. Оно может свидетельствовать о том, что в европейском футболе назревает новая эпоха, когда денежные мешки будут скупать популярные команды уже не ради хорошего пиара, но ради прибыли.

По данным The Wall Street Journal, предложение, которое сделал Бели Роману Абрамовичу, не дотянуло до суммы в $3 млрд. Именно во столько Абрамович оценил «Челси» после исследования, заказанного у американского банка Raine. В свою очередь, заказ поступил уже после того, как владелец лондонского клуба получил несколько предложений о продаже актива от британцев и иностранцев.

Э1 Тодд Бели Фото: Getty Images/Bloomberg

Было бы преувеличением говорить, что Абрамович выставил «Челси» на продажу — по крайней мере, он явно не готов принимать первое подвернувшееся коммерческое предложение. Однако готовность уступить коллектив, с которым он выиграл несколько чемпионских титулов в Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы, судя по всему, наличествует. В последние месяцы и без того непростые отношения между Великобританией и Россией обострились до предела, и российский миллиардер оказался в числе пострадавших. Британцы задержали ему выдачу деловой визы, в результате чего Абрамович решил принять израильское гражданство. Вскоре после этого был свернут масштабный проект обновления стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж», который предусматривал увеличение его вместимости почти в полтора раза до 60 тыс. человек.

Кроме того, клуб практически перестал вкладывать деньги в новичков. Если в прошлом сезоне на покупку новых игроков было потрачено около €200 млн, то единственным значимым приобретением минувшего межсезонья стал хорват Матео Ковачич — всего €45 млн. Сумма, абсолютно несерьезная для клуба, входящего в европейские топ-20 по финансовым ресурсам.

Интерес со стороны именно Тодда Бели также не является чем-то удивительным. Бывший президент инвестфонда Guggenheim Partners имеет большой опыт в инвестировании в спорт, масс-медиа и индустрию развлечений. В 2012 году его инвесткомпания Eldridge приобрела пакет в бейсбольной команде «Лос-Анджелес Доджерс». Кроме того, Eldridge владеет несколькими продюсерскими компаниями и СМИ вроде Billboard и Hollywood Reporter.

Э2 Стадион «Стэмфорд Бридж» Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst

Если сделка состоится, то она станет второй за относительно небольшой промежуток времени в процессе скупки американcкими фондами прямых инвестиций лучших английских футбольных клубов. В конце ноября инвестфонд Silver Lake из Кремниевой долины объявил о приобретении более чем 10% «Манчестер Сити», ныне принадлежащего сыну эмира Абу-Даби шейху Мансуру. Сумма сделки составила около $500 млн, что означает оценку общей стоимости манчестерского клуба в $4,8 млрд.

Сумму можно считать умопомрачительной. Не далее как в 2012 году сосед и извечный противник МС — «Манчестер Юнайтед» —- провел IPO, по итогам которого клуб был оценен в $2,3 млрд. При этом нужно отметить, что, хотя достижения «Сити» на поле в последнее время куда более существенны, МЮ продолжает оставаться флагманом английского футбола по количеству фанатов, международной узнаваемости бренда и прочим показателям, наиболее важным для коммерции. И если МС сейчас стоит в два с лишним раза больше, чем МЮ, сколько же должен на данный момент стоить «Юнайтед»?

Такой бурный рост стоимости легко объясним, если учитывать колоссальные изменения, происходящие в мировом футбольном бизнесе в последние 25–30 лет. Клубы покупались и продавались с момента становления профессионального футбола, однако долгое время их владельцами были крупные бизнесмены, не рассчитывавшие на особую прибыль и тратившие деньги ради хорошего пиара или даже для личного удовлетворения. В период звездного часа итальянской Серии А, являвшейся в 1990-е годы безоговорочно сильнейшей лигой мира, все ее клубы были глубоко убыточными. Расходы на протяжении десятилетий росли быстрее доходов, что и привело итальянскую футбольную лигу к финансовому краху в 2000-е.

Э3 Фото: Global Look Press/Darren Staples

В Англии с 1990-х годов футбол пытались перевести на более коммерческие рельсы, добиваясь роста стоимости телетрансляций и билетов, привлекая болельщиков из-за рубежа и крупных рекламодателей. Однако до поры до времени успехи были ограниченными. К примеру, по итогам сезона-2005/06 в Англии только девять клубов АПЛ из 20 смогли выйти в плюс до уплаты до налогов. В остальных европейских лигах число реально прибыльных команд и вовсе можно было пересчитать пальцами одной руки. Лишь в 2010-е годы ситуация начала меняться. Уже по итогам сезона-2016/17 лишь два клуба АПЛ — «Челси» и «Сандерленд» — имели негативный баланс доходов и расходов. А суммарная доналоговая прибыль команд лиги составила около $800 млн.

Резкий рост доходов был вызван как стремительным повышение стоимости телевизионных контрактов — последнее соглашение между АПЛ и телевизионщиками обошлось последним в £1,7 млрд ($2,2 млрд), — так и более осторожной политикой клубов, которые стали тратить меньше относительно своих доходов на зарплаты футболистам. Вот эта совокупность бережливости и успешного маркетинга и позволила владельцам английских клубов обеспечить стабильную прибыль для своих «предприятий».

Интересно, что свою роль в этом сыграли и Абрамович с шейхом Мансуром, пусть и едва ли кто-то из них покупал клуб АПЛ, держа в уме прямые заработки от данного бизнеса. Чистые убытки владельцев «Челси» и «Ман Сити» давно уже измеряются десятизначными суммами, но свое дело они сделали. Инвестированные в эти клубы миллиарды превратили их в грозную силу на футбольном поле и тем самым обострили конкуренцию в Лиге, сделав ее куда более привлекательной для иностранных зрителей и спонсоров.

"3 Матч премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Челси» Фото: Global Look Press/Darren Staples

Таким образом, рост прибыльности позволил англичанам первыми из европейской футбольной индустрии приблизиться к стандартам американского профессионального спорта, являющегося выгодным бизнесом уже многие десятилетия. Неудивительно, что финансовые тузы именно Америки всё больше обращают внимание на восточный берег Атлантики в поисках интересных объектов для спортивного инвестирования. Тем более что интерес к европейскому футболу и конкретно к АПЛ в США растет. В прошлом сезоне число американских зрителей АПЛ достигло 34 млн в среднем за тур — в 2,5 раза больше, чем в сезоне-2012/13. Даже сравнительно небольшая доля практически бездонного американского рынка обещает клубам баснословные прибыли в будущем. Таким образом, большой футбол, добившись стабильной и высокой прибыльности, в последние годы наконец-то стал по-настоящему, а не номинально, большим бизнесом.