Пелоси раскритиковала план Трампа по снятию карантина в стране

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси раскритиковала план президента США Дональда Трампа по снятию карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. Ее заявление для прессы было опубликовано в четверг, 16 апреля.

«Тестирование — это ключ к тому, чтобы открыть нашу страну для возобновления нашей жизни. Расплывчатый и непоследовательный документ Белого дома никак не компенсирует неспособность президента прислушаться к ученым и произвести и распространить экспресс-тесты на национальном уровне», — заявила политик.

Пелоси считает, что политика Трампа, подразумевающая отсутствие тестирования, сбора демографических данных и уважения к науке и фактам, может привести к дальнейшим смертям и экономической катастрофе. Она также указала, что с момента принятия законопроекта о борьбе с коронавирусом в конгрессе США прошло шесть недель, однако адекватного тестирования населения на инфекцию так и не налажено.

«К сожалению, президент продолжает свою атаку на правду и говорит, что у нас есть больше тестов, чем в любой другой стране, когда только 1% американцев был проверен», — отметила спикер.

Ранее в этот же день на брифинге в Белом доме Трамп объявил о том, что 29 американских штатов могут начать отменять ограничения, введенные из-за коронавируса в США, уже с пятницы. Согласно его рекомендациям, это можно будет сделать в случае снижения темпов роста заболевших COVID-19. Глава государства предложил губернаторам самостоятельно принимать решения о снятии санитарных ограничений в регионах из-за пандемии.

14 апреля Пелоси призвала граждан США игнорировать любые заявления Трампа об эпидемии коронавируса в стране. Спикер палаты представителей отметила, что президент был предупрежден об опасности пандемии еще в январе, однако так и не принял достаточных мер для борьбы с распространением COVID-19.