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Джонни Депп зарегистрировался в Instagram

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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Голливудский актер и музыкант Джонни Депп 16 апреля создал аккаунт в социальной сети Instagram, на него уже подписались более 1 млн человек.

Артист выложил фотографию, где он сидит в готической обстановке, где единственным источником света являются зажженные свечи.

«Всем привет… снимаю кое-что для вас сейчас… дайте мне минуту», — подписал артист свою первую публикацию.

Позже Депп поделился роликом, на котором он признался, что аккаунт в Instagram стал его первой интеграцией в социальные сети. Он также рассказал, что на изоляции не должно быть скучно, и призвал подписчиков находить себе занятия, например, играть на музыкальных инструментах.

Кроме того, актер презентовал кавер-версию песни Джона Леннона Isolation. По словам Деппа, она была записана около полутора лет назад совместно с британским гитаристом Джеффом Беком.

На фоне массовой самоизоляции из-за пандемии коронавируса артисты начали запускать всевозможные флешмобы и активно поддерживать своих поклонников. Например, британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, организовал челлендж, в котором нужно надеть футболку стоя на руках, а Уилл Смит запустил собственное домашнее онлайн-шоу.

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