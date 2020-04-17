Тренерские войны: получит ли Польховский руководящий пост в биатлонной сборной

В Союзе биатлонистов России (СБР) назревает конфликт по поводу состава тренерского штаба сборной. Глава СБР Владимир Драчев выступает за то, чтобы Анатолий Хованцев остался на посту главного тренера, а Сергей Белозеров продолжил работу в качестве наставника мужской команды. Однако большинство членов правления СБР поддерживает Валерия Польховского , который может сменить Хованцева и сформировать тренерский состав под себя, пригласив двух иностранных наставников. За кандидатуру Польховского проголосовали и регионы, но пройдет ли она утверждение в Министерстве спорта — пока большой вопрос. В ведомстве «Известиям» сообщили, что пока не получали никаких документов от СБР. Правление Союза намерено утвердить тренерский штаб до 20 апреля.

Вернулся с пенсии

66-летний Валерий Польховский добился сверхбыстрого возвращения на ведущие роли в российском биатлоне. Заслуженный тренер России около двух лет оставался без работы, а в декабре 2019-го его пригласили на специально созданную должность вице-президента СБР по обеспечению сборных. В марте Польховскому доверили организацию тренерского совета: опрос регионов, подсчет голосов, доклад правлению СБР. В итоге он сам выиграл региональное голосование — 11 голосов субъектов против одного за действующего руководителя тренерского штаба Анатолия Хованцева. Еще 10 выступили за упразднение должности главного тренера, один голос был отдан двукратной олимпийской чемпионке Анне Богалий.

Польховский Валерий Польховский Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Также регионы выбрали и других кандидатов от Польховского — немца Роберта Кабукова и словенца Владимира Королевича (оба родились в СССР). Именно этих иностранных специалистов потенциальный сменщик Анатолия Хованцева видит в качестве наставников мужской и женской команды соответственно (причем для Королевича это назначение в женскую сборную может стать уже третьим). Правда, оказалось, что со всеми перечисленными перестановками категорически не согласен президент СБР Владимир Драчев.

Глава Союза заявил «Известиям», что не он приглашал Польховского на позицию вице-президента, он также не видит смысла менять главного тренера до конца олимпийского цикла. В качестве руководителя мужской сборной Драчев хочет оставить Сергея Белозерова, который приступил к своим обязанностям в сентябре 2019 года и дал результат, а старшим тренером женской назначить Михаила Шашилова, чьи воспитанники добились серьезного прогресса в последние годы. Среди них Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Тамара Воронина, Полина Шевнина и Ирина Казакевич.

— Поддерживаю Владимира Драчева относительно сохранения поста за Сергеем Белозеровым и назначения Михаила Шашилова на должность старшего тренера женской сборной, — рассказал «Известиям» вице-президент СБР, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. — В качестве главного тренера, если у правления есть так много вопросов к Анатолию Хованцеву, я бы предложил самого Драчева. Такой опыт есть в лыжных гонках, где Елена Вяльбе совмещает посты президента и главного тренера. Думаю, что Владимир Петрович также справился бы с совмещением постов.

Важный ответ

На сайте СБР сказано, что кандидатура Польховского уже рекомендована в Минспорта. В случае утверждения в профильном ведомстве именно он должен до 20 апреля представить правлению СБР проект состава тренерского штаба на сезон-2020/21. Осталось несколько дней, но в Минспорта пока не получали никаких документов от СБР.

— В Министерство спорта не поступали документы на согласование кандидатуры главного тренера по биатлону, — пояснили в пресс-службе ведомства. — При поступлении документов, они будут рассматриваться на экспертном совете по вопросам контроля за реализацией целевых комплексных программ подготовки к Олимпийским играм. Только после этого, при положительной рекомендации экспертного совета, документы могут быть представлены на рассмотрение министру Олегу Матыцину.

Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-президент СБР Александр Тихонов считает, что кандидатуру Польховского нельзя утверждать.

Тихонов Экс-президент СБР Александр Тихонов Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Где бы ни работал этот специалист — там возникали проблемы с допингом, — сказал он «Известиям». — Я выгонял его из сборной в 2007 году, спустя 10 лет то же самое сделали в Казахстане. Теперь посмотрите, какие проблемы с допингом у федерации биатлона Казахстана. Если Минспорта утвердит его кандидатуру, это будет тяжелейший удар по всему нашему биатлону. В таком случае ни о каком полноценном восстановлении статуса СБР в ближайшие годы не может быть и речи. Думаю, в министерстве это понимают.

Важно оговориться, что ни по каким допинговым делам тренер не проходил как обвиняемый — его не дисквалифицировали и не отстраняли. По факту, ему официально не предъявили ни единой претензии по поводу допинга — но имидж почему-то сложился.

— Тихонов давно обвиняет меня во всех бедах мирового биатлона, оскорбляет и порочит мою репутацию, — заявил «Известиям» Валерий Польховский. — С ним, думаю, мы когда-нибудь встретимся в суде. Что касается должности главного тренера, то я готов взять на себя ответственность за результат сборной и создать тренерский штаб, который поможет сборной добиться очевидного прогресса. Те результаты, которые сейчас есть у мужской и женской команд, не могут устраивать никого. Мы перестали быть топ-сборной, и это надо исправить.

Справка «Известий» Валерий Польховский с 2001 по 2007 год работал старшим тренером женской сборной России, которая под его руководством достигла самых больших успехов в истории. Перед сезоном-2011/12 он вернулся в национальную команду, заняв пост главного тренера. Через два года был переведен на должность консультанта бывшего главы СБР Михаила Прохорова, который ушел из биатлона после Олимпиады в Сочи. В сезоне-2015/16 Польховский был тренером-консультантом сборной Казахстана, а с мая 2017 года до апреля 2018-го — главным тренером. Валерий Польховский должен был возглавить сборную России в 2018 году, вскоре после избрания на должность президента СБР Владимира Драчева. Однако в последний момент был сделан выбор в пользу Анатолия Хованцева.

— Я не против кандидатуры Польховского в качестве главного тренера, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. — Это опытный, жесткий человек, способный наладить работу. Но кандидатуры тех тренеров, которых он предлагает в качестве старших, вызывают недоумение. Работать же должна именно команда. Королькевич уже получал два шанса в женской сборной и оба были неудачные, особенно последний. Кто такой, Кабуков вообще сложно понять. За какие заслуги он должен тренировать мужскую сборную России? Я ознакомился с его резюме, и у меня возникло еще больше вопросов к выбору Польховского.

Роберт Кабуков работал с Польховским в сборной Казахстана. В сезоне-2019/20 он был тренером-консультантом казахской команды. До этого специалист в разные годы сотрудничал со сборными Белоруссии и Украины, а также молодежной сборной России.