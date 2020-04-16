Отопительный сезон решили продлить в Ростове-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону приняли решение о продлении отопительного сезона. В городе ожидается похолодание.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Ростове-на-Дону снизится температура, в ночные часы возможны заморозки. Согласно нормативам, отключение отопления производится при условиях, когда в течение пяти дней среднесуточная температура выше +8 градусов. Об этом сообщает RostovGazeta. В связи с изменением погоды отопление не будут отключать до 24 апреля.

В администрации напомнили, что жители многоквартирных домов могут самостоятельно принять решение об окончании отопительного сезона, для этого необходимо провести собрание собственников жилья.

15 апреля сообщалось о завершении отопительного сезона в Астрахани. Весеннее отключение горячей воды в этом году перенесли на лето из-за распространения коронавируса.