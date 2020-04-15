Отопление отключили в домах Астрахани

В Астрахани сегодня, 15 апреля, завершился отопительный сезон. Об этом говорится в распоряжении городской администрации. При этом принято решение пока горячую воду не отключать.

Все отпускающие тепловую энергию потребителям предприятия и организации на территории Астрахани, независимо от форм собственности, должны прекратить подачу теплоносителя на отопление жилого фонда, а также на социальные объекты, пишет «Астрахань-24».

Традиционное весеннее отключение горячей воды в городе в этом году перенесли на летний период из-за распространения коронавируса.