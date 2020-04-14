Власти Петербурга рассказали об условиях отключения отопления

Отопительный сезон в Санкт-Петербурге продлится еще порядка одного месяца. Его завершение напрямую зависит от среднесуточной температуры воздуха.

Точная дата пока неизвестна. Как рассказали телеканалу «78» в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению, при принятии решения об отключении батарей они будут ориентироваться на среднесуточный норматив по температуре воздуха выше +8 градусов.

По словам пресс-секретаря комитета Александра Антипенко, традиционно отопительный сезон завершается в первой половине мая. Пока температурные значения и близко не подошли к нужной для отключения отопления норме.

14 апреля сообщалось, что в детских садах Биробиджана могут досрочно завершить отопительный сезон, поскольку помещения пустуют из-за введенного режима самоизоляции.