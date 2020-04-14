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Отопительный сезон в детсадах досрочно могут завершить в Биробиджане

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В школах и детских садах Биробиджана могут досрочно завершить отопительный сезон. В мэрии отмечают, что из-за режима самоизоляции помещения пустуют.

По данным администрации, отопительный сезон проходит в штатном режиме. Решение о его завершении будет приниматься в соответствии с погодными условиями. Обычно это происходит в первой декаде мая.

Так как в Биробиджане продолжают действовать ограничительные меры в связи с коронавирусом, здания детских садов, школ, учреждений культуры и дополнительного образования закрыты. Власти решили проработать вопрос о досрочном отключении отопления в неиспользуемых помещениях. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Ранее директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович указала на отсутствие позитивной динамики в ситуации с COVID-19 в России. Специалисты обновили прогноз по наступлению пика заражаемости в стране. По мнению доктора биологических наук Михаила Кирпичникова, максимальное количество пациентов будет наблюдаться в конце апреля. После этого заражаемость должна выйти на плато, продолжительность которого будет зависеть от дисциплины населения.

По состоянию на 14 апреля в России диагностировано более 21 тыс. случаев заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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