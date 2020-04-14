Будущий урожай в Ростовской области оказался под угрозой из-за мороза

В Ростовской области заморозки первой декады апреля уничтожили посевы и почки плодовых деревьев. В некоторые дни температура опускалась ниже –13 градусов.

Холода привели к тому, что листовой аппарат озимых, яровых и ранних зернобобовых культур подмерз. Кроме того, заморозки погубили и бутоны плодовых деревьев, сообщает RostovGazeta со ссылкой на главу регионального Гидрометцентра Елену Назарову.

Опасность представляет и недостаток влаги в земле. В метровом слое почвы под озимыми запас воды снизился на 10–25 мм. Специалисты называют эти показатели неудовлетворительными.

Ранее в региональном Россельхознадзоре предупреждали, что теплая зима-2019/20 может стать причиной плохого урожая. В частности, из-за высоких температур поля с озимой пшеницей оказались заражены вредителями.