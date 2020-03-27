В «Аптекарском огороде» созрел урожай кофе

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» созрел урожай кофе. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

По ее словам, кофейное дерево плодоносит в Пальмовой оранжерее рядом с болотом с хищными растениями. Плоды растение дает на третий-пятый год жизни, и происходит это вплоть до столетия кофейного дерева, отмечает агентство городских новостей «Москва». Архипова добавила, то в коллекции ботанического сада есть свыше 20 кофейных деревьев.

24 марта сообщалось, что в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве «аномально рано» расцвели первые тюльпаны под открытым небом. В апреле распустятся сакуры, десятки видов магнолий с большими цветками, рябчики, яблони, сливы, вишни, абрикосы, груша и другие плодовые деревья.