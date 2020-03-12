В «Аптекарском огороде» в Москве зацвел первый рододендрон

Первый в Москве рододендрон расцвел под открытым небом в «Аптекарском огороде». Об этом в четверг, 12 марта, сообщила пресс-секретарь Ботанического сада МГУ Ольга Архипова.

«Гости сада могут увидеть кустарник с эффектными розовыми цветками на Вересковой горке. Свое название рододендрон даурский получил от Даурии — так называли часть Забайкалья, населявшуюся даурами», — цитирует ее агентство городских новостей «Москва».

По словам Архиповой, в дикой природе этот рододендрон растет в Азии к востоку от Алтайских гор. Растение отличается высокой зимостойкостью и любовью к свету. Оно может применяться при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и ревматизма.

Также представитель Ботанического сада отметила, что в «Аптекарском огороде» продолжается цветение подснежников, белоцветников, примул, крокусов, рождественских роз, пролесок, рододендрона и волчьего лыка.

16 марта в Ботаническом саду откроется выставка ботанических барельефов «Остановись, мгновение!». Гости увидят живописные картины и интерьерные панно с портретами цветов, пишет РИАМО.

При этом в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге проходит фестиваль «Мечты о весне», которым традиционно отмечают Международный женский день, сообщается на сайте kp.ru. В выставочном павильоне представили более 50 сортов тюльпанов, выгонка сирени, гиацинты, нарциссы, ландыши и цикламены.

5 марта сообщалось, что в 2020 году Москву украсят более 52 млн цветов. Высаживать весенние цветы начнут, когда в городе установится стабильная теплая погода.