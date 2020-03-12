Прямой эфир

В «Аптекарском огороде» в Москве зацвел первый рододендрон

0
Фото: facebook.com/Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый в Москве рододендрон расцвел под открытым небом в «Аптекарском огороде». Об этом в четверг, 12 марта, сообщила пресс-секретарь Ботанического сада МГУ Ольга Архипова.

«Гости сада могут увидеть кустарник с эффектными розовыми цветками на Вересковой горке. Свое название рододендрон даурский получил от Даурии — так называли часть Забайкалья, населявшуюся даурами», — цитирует ее агентство городских новостей «Москва».

По словам Архиповой, в дикой природе этот рододендрон растет в Азии к востоку от Алтайских гор. Растение отличается высокой зимостойкостью и любовью к свету. Оно может применяться при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и ревматизма.

Также представитель Ботанического сада отметила, что в «Аптекарском огороде» продолжается цветение подснежников, белоцветников, примул, крокусов, рождественских роз, пролесок, рододендрона и волчьего лыка.

16 марта в Ботаническом саду откроется выставка ботанических барельефов «Остановись, мгновение!». Гости увидят живописные картины и интерьерные панно с портретами цветов, пишет РИАМО.

При этом в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге проходит фестиваль «Мечты о весне», которым традиционно отмечают Международный женский день, сообщается на сайте kp.ru. В выставочном павильоне представили более 50 сортов тюльпанов, выгонка сирени, гиацинты, нарциссы, ландыши и цикламены.

5 марта сообщалось, что в 2020 году Москву украсят более 52 млн цветов. Высаживать весенние цветы начнут, когда в городе установится стабильная теплая погода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Аптекарском огороде» расцвела редкая азиатская орхидея
Верба зацвела на юге Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020