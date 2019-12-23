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В «Аптекарском огороде» расцвела редкая азиатская орхидея

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Фото: hortus.ru
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В Москве в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела редкая азиатская орхидея. Об этом 23 декабря сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу сада.

Так, Орхидею с огромной губой Пафиопедилум мелкоцветковый, или Серебряный башмачок, можно увидеть на фестивале «Тропическая зима» в одной из витрин с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее. Полюбоваться на растение можно ежедневно. По выходным специалисты расскажут на экскурсиях для взрослых и детей много интересного об этих цветах.

Азиатская орхидея обычно растет на севере Вьетнама и в Южном Китае на высоте от 360 до 1,6 тыс. м на утесах и в расщелинах, где много влаги. Диаметр таких орхидей — 10 см, у них большая губа, особенно в сравнении с небольшими и компактными листьями. Впервые такой вид этих растений описали в 1951 году, вне своего привычного ареала обитая они цветут редко, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В середине ноября в «Аптекарском огороде» аномально рано расцвела волчья ягода. Как правило, растение начинает цвести ранней весной до появления листьев. Однако зацвело уже сейчас из-за аномальных температур.

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