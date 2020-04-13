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Жителей Крыма предупредили о сильных дождях и похолодании

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В Крыму в середине недели ожидаются сильные дожди и резкое похолодание. Об этом предупредили в главном управлении МЧС по Крыму. Это связано с прохождением холодного фронтального раздела.

Уже 15 апреля на полуострове резко изменится погода: местами пройдут интенсивные дожди, ветер усилится до 22 м/с, дневные температуры понизятся на 8–10 градусов и составят 8–13 градусов выше нуля, пишет ИА «Крыминформ».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что запасы воды в Симферопольском водохранилище составляют 11 млн кубометров, в Аянском — 3 млн кубометров, в Партизанском — 11,4 млн кубометров. До середины лета воды должно хватить.

Пока не зафиксировано скачков в потреблении воды населением в период режима самоизоляции.

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