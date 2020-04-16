Росгвардия приняла участие в донорской акции «От сердца к сердцу»

В Подмосковье продолжается донорская акция Центрального округа Росгвардии «От сердца к сердцу». В главное управление ведомства, которое находится в Реутове, специально прибыл передвижной медицинский комплекс. В акции приняли участие около 60 сотрудников. Перед донацией всех участников проверили на коронавирусную инфекцию. Благодаря росгвардейцам удалось собрать почти 30 л крови. Ее направят в клиники Подмосковья.