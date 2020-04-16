В ЕП призвали бороться с «пропагандой» РФ и КНР на фоне пандемии COVID-19

В Европарламенте предложили рассмотреть вопрос о необходимости противостоять «агрессивной пропаганде» со стороны России и Китая на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий проект резолюции внес евродепутат Филипп Ламбер.

Документ «О скоординированных действиях ЕС по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями» описывает ряд угроз, стоящих перед Евросоюзом в сложившейся ситуации.

Среди таких Ламбер указывает якобы проводимую пропагандистскую деятельность как внутри ЕС, так и за его пределами. Подобная деятельность мотивирована «политическими интересами», указывает евродепутат.

«(Европарламент. — Ред.) настоятельно призывает (Европейскую. — Ред.) комиссию противодействовать агрессивным усилиям российской и китайской пропаганды, использующей пандемию COVID-19 для ослабления ЕС и нагнетания недоверия к ЕС со стороны населения», — приводит RT текст проекта резолюции.

Документ предстоит пройти несколько стадий рассмотрения, прежде чем он будет одобрен.

Ранее в адрес Китая из-за пандемии коронавируса не раз негативно высказывались в США. Так, госсекретарь Майк Помпео обвинил Пекин в несвоевременном предоставлении данных о COVID-19 и призвал найти виновного в распространении коронавируса. Позже в сенате США заявили о намерении изучить обстоятельства появления инфекции, в частности роль Китая в ее распространении. В Вашингтоне полагают, что изначально информация о масштабах вспышки замалчивалась, а Пекин предпринял недостаточно мер по недопущению пандемии.

Российская сторона, в свою очередь, призывала не политизировать тему коронавируса. Попытки возложить ответственность за пандемию на Китай глава МИД РФ Сергей Лавров называл неприличными и недопустимыми.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 16 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован у свыше 2 млн человек, скончались 134 тыс. человек.