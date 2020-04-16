Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Президент России Владимир Путин во время своего выступления 15 апреля перед началом совещания с членами правительства поручил безвозмездно направить средства компаниям малого и среднего бизнеса, в том числе по 12,1 тыс. рублей на сотрудника.

«Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач. В том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — сказал он.

Обязательное условие для получения помощи от государства — сохранение максимальной занятости на уровне 90% штата.

Господдержка за апрель поступит на счет 18 мая. Деньги за май компании получат в июне.

По словам Путина, бизнес должен иметь возможность дистанционной подачи заявки на эту помощь «без очередей и спешки».

Кабинету министров поручено предусмотреть, чтобы такую заявку можно было направить в течение месяца начиная с 1 мая.

Также президент поручил доработать список системообразующих предприятий. Он призвал предусмотреть для таких компаний новый социальный кредитный продукт, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Государство будет субсидировать кредиты предприятиям из списка на размер ключевой ставки Банка России, то есть на 6% ниже рыночной ставки. На половину кредита будет дана госгарантия Минфина.

Ранее, 14 апреля, СМИ сообщали, что правительство планирует выделить около 1 трлн рублей на поддержание экономики в условиях пандемии коронавируса. Отмечалось, что 520 млрд рублей из них пойдут на антикризисные меры, из них на поддержку малого и среднего бизнеса — свыше 100 млрд рублей.

Как сообщил 1 апреля премьер-министр Михаил Мишустин, Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для борьбы с последствиями распространения этой инфекции.

По состоянию на 15 апреля в 84 регионах России зафиксировано 24 490 случаев коронавируса.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.