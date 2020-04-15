Прямой эфир
Сюжет:

Эксперты оценили меры по борьбе с коронавирусом в домах престарелых

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Случаи заражения коронавирусом постояльцев пансионатов и домов престарелых выявлены уже в четырех регионах России. В этой связи соцучреждения стараются срочно расселить подопечных по гостиницам и семьям или максимально закрыться от внешнего мира.

Теневой уход: частные дома престарелых оказались вне контроля
В России могут появиться обязательные стандарты для подобных учреждений

«С начала февраля по поручению Минтруда ведется постоянный мониторинг количества заболевших ОРВИ, пневмонией, коронавирусной инфекцией и мер, которые принимают соцучреждения в связи с выявленными случаями заболевания», — сообщили «Известиям» в Минтруде.

При этом член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, гендиректор центра реабилитации и ухода Senior Group Алексей Сиднев рассказал, что в московских соцучреждениях сейчас проводят разуплотнение за счет пустующих гостиниц, а также переходят на вахтовый метод работы, чтобы их сотрудники меньше контактировали с внешним миром.

По мнению руководителя фонда «Старость в радость» Елизаветы Олескиной, такая мера считается пока наиболее действенной, хотя и не гарантирует стопроцентной безопасности. Тем не менее она не поможет предотвратить заражение, если вирус уже попал в учреждение.

В свою очередь, председатель ассоциации «Патронаж» Алексей Сабадаш подчеркнул, что обычно в интернатах живут от 50 до 250 человек, поэтому даже жесткие изоляционные меры не гарантируют того, что вирус не проникнет в соцучреждение.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Нет контактам: как в России защищают от инфекции жильцов интернатов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В Вязьме у жителей дома престарелых подозревают коронавирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020