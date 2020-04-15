Эксперты оценили меры по борьбе с коронавирусом в домах престарелых

Случаи заражения коронавирусом постояльцев пансионатов и домов престарелых выявлены уже в четырех регионах России. В этой связи соцучреждения стараются срочно расселить подопечных по гостиницам и семьям или максимально закрыться от внешнего мира.

«С начала февраля по поручению Минтруда ведется постоянный мониторинг количества заболевших ОРВИ, пневмонией, коронавирусной инфекцией и мер, которые принимают соцучреждения в связи с выявленными случаями заболевания», — сообщили «Известиям» в Минтруде.

При этом член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, гендиректор центра реабилитации и ухода Senior Group Алексей Сиднев рассказал, что в московских соцучреждениях сейчас проводят разуплотнение за счет пустующих гостиниц, а также переходят на вахтовый метод работы, чтобы их сотрудники меньше контактировали с внешним миром.

По мнению руководителя фонда «Старость в радость» Елизаветы Олескиной, такая мера считается пока наиболее действенной, хотя и не гарантирует стопроцентной безопасности. Тем не менее она не поможет предотвратить заражение, если вирус уже попал в учреждение.

В свою очередь, председатель ассоциации «Патронаж» Алексей Сабадаш подчеркнул, что обычно в интернатах живут от 50 до 250 человек, поэтому даже жесткие изоляционные меры не гарантируют того, что вирус не проникнет в соцучреждение.

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Нет контактам: как в России защищают от инфекции жильцов интернатов