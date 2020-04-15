Нет контактам: как в России защищают от инфекции жильцов интернатов

Очагами массового распространения коронавируса в регионах рискуют стать дома престарелых и интернаты. Учитывая, что в них живут пожилые люди и инвалиды, проникновение инфекции в эти учреждения может привести к большому числу жертв. Пытаясь предотвратить такое развитие событий, в некоторых регионах стараются срочно расселить подопечных по гостиницам и семьям, в том числе прибегая к помощи некоммерческих организаций. Однако эти меры надо было принимать еще месяц назад, считают специалисты. Сейчас большинству интернатов остается лишь максимально закрыться от внешнего мира.

Последняя медсестра

Коронавирус уже проник в соцучреждения страны. На днях стала известна история массового заражения подопечных и персонала дома престарелых в Вязьме — инфицированных там может быть более 80. Случаи выявления COVID-19 зафиксированы также в психоневрологических интернатах Подмосковья, Башкирии и Санкт-Петербурга.

Руководитель фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина рассказала «Известиям», что из многих российских регионов сегодня приходят сообщения о превентивной изоляции: дома престарелых, психоневрологические диспансеры один за другим закрываются вместе с персоналом от внешнего мира.

— Такая мера считается пока наиболее действенной, хотя и не гарантирует стопроцентной безопасности. Кроме того, она не поможет предотвратить заражение, если вирус уже попал в учреждение, а выясняется это не сразу. Сейчас, по нашему убеждению, главной защитой постояльцев будет быстрая реакция руководства таких заведений на происходящее, — сообщила «Известиям» Елизавета Олескина.

Она также отметила, что 14 апреля заболела последняя из медсестер дома престарелых в Вязьме — остальные уже находятся на лечении. Из всего персонала сегодня там остались два врача, которые приехали в учреждение 13 апреля, и три штатные нянечки. Кроме того, фонд «Старость в радость» предоставил в помощь интернату еще восемь человек: семь сотрудников фонда, ранее работавших в нем, и одну сестру из местного сестричества. Работа по набору персонала учреждения продолжается.

— В стране полторы тысячи стационаров соцобслуживания, как государственных, так и частных. Думаю, всем сейчас тяжело и страшно. Мы активно общаемся с директорами примерно трети учреждений. Видим, что все стараются принять меры против распространения инфекции. Очень трудно тем учреждениям, где у постояльцев ограничена связь с внешним миром, в частности нет интернета, — отметила Елизавета Олескина.

Вязьминская история может повториться и в других подобных заведениях, считает председатель «Центра лечебной педагогики» Анна Битова. По ее словам, в самих интернатах персонала недостаточно и в обычное время, а сегодня, из-за усиления санитарных мероприятий, объем работы удвоился. Поэтому на помощь начали призывать волонтеров.

Обычно в интернатах живут от 50 до 250 человек, поэтому даже жесткие изоляционные меры не гарантируют того, что вирус не проникнет в учреждение, сказал «Известиям» председатель ассоциации «Патронаж» Алексей Сабадаш.

Меры по спасению

В России действуют 1280 государственных соцучреждений и 116 частных, входящих в государственный реестр, сообщили «Известиям» в Минтруде.

— С начала февраля по поручению Минтруда ведется постоянный мониторинг количества заболевших ОРВИ, пневмонией, коронавирусной инфекцией и мер, которые принимают соцучреждения в связи с выявленными случаями заболевания. Все регионы приняли к исполнению рекомендации по санитарно-эпидемиологическим нормам. Но важно понимать, что безопасность постояльцев зависит от тщательности соблюдения этих рекомендаций каждым отдельно взятым сотрудником, — пояснили в Минтруде.

В ведомстве заметили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, требующих экстренного расселения незаболевших подопечных, будут искать варианты перемещения их в другие помещения, где есть возможность размещения коек и оказания необходимых медико-социальных услуг.

В московских соучреждениях сейчас проводят разуплотнение за счет пустующих гостиниц, рассказал «Известиям» член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, гендиректор центра реабилитации и ухода Senior Group Алексей Сиднев.

— Кроме того, все учреждения переводят на вахтовый метод работы, чтобы их сотрудники меньше контактировали с внешним миром. А также обращаются к частным организациям с просьбой приютить своих подопечных. Ведь в сложившейся ситуации важно иметь важность разместить всех в индивидуальных комнатах, — отметил эксперт.

Стоит отметить, что и в одном из центров Senior Group на прошедших выходных коронавирус подтвердился у одной из пациенток.

— 6 апреля наша 91-летняя подопечная вернулась из люберецкой больницы. У нее сразу взяли анализы на коронавирус. Результат пришел 12 апреля и оказался положительным, — рассказал Алексей Сиднев. — Поэтому мы приняли решение направить на карантин всех сотрудников и подопечных, кто контактировал с заболевшей женщиной в этот период. Недостающие кадры были восполнены нашим офисным персоналом, прошедшим обучение по уходу. Когда такая ситуация произошла, мы уже были к ней готовы, теоретически не раз отрабатывали эту схему. И сейчас продолжаем вести набор сотрудников.

Специалист также заметил, что важным пунктом в контроле за распространением вируса внутри пансионата является исключение контактов между отделениями, в том числе и персонала.

В добрые руки

В начале апреля региональным властям было разослано письмо с рекомендациями Минздрава, Минтруда, Минпросвещения и Роспотребнадзора на период пандемии забрать людей из соцучреждений на сопровождаемое проживание в НКО и семьи. В числе разработчиков рекомендаций была и председатель «Центра лечебной педагогики» Анна Битова.

— Но с реализацией этих рекомендаций все не просто. Например, чтобы устроить ребенка на гостевое пребывание, необходимо оформить множество документов, пройти школу приемных родителей, это долго, — рассказала она «Известиям». — В Санкт-Петербурге сейчас начинают разбирать детей по семьям, в первую очередь самых маленьких. В Москве тоже некоторых разобрали. А вот со взрослыми ситуация сложнее — не хватает волонтёров и сотрудников, у которых есть возможность полностью посвятить себя уходу за ними, да и мест для размещения пожилых людей мало.

Между тем, Алексей Сабадаш уверен, что в настоящее время вывозить пожилых людей во внешний мир опаснее, чем оставлять их в пансионате. По его мнению, это нужно было делать хотя бы месяц назад. Сегодня остается составить правильный алгоритм действий, чтобы, если вирус все-таки проникнет в учреждение, максимально обезопасить здоровых постояльцев.