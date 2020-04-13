В Вязьме у жителей дома престарелых подозревают коронавирус

У 86 жителей дома престарелых в Вязьме подозревают COVID-19. Один из тестов дал положительный результат. Заболевание обнаружили у одного из сотрудников пансионата. Пациенты с предварительным диагнозом изолированы, те, кто работает в санатории, пока находятся дома. Больница Вязьмы готовится к приему инфицированных, развернуты 28 коек и шесть аппаратов ИВЛ. Из-за возможного заражения ограничили въезд в город.