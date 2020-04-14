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В Минздраве уточнили срок выхода эпидемии коронавируса в России на пик

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пик эпидемии коронавируса в России может прийтись на конец апреля — начало мая, рассказал «Известиям» главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико, во вторник, 14 апреля.

«Есть разные сценарии развития ситуации. Если будут строго выполняться предписания и рекомендации, которые даны, то есть надежда, что к концу апреля, в начале мая, мы выйдем на финишную прямую и перейдем на следующую фазу, на фазу стабилизации и снижения (числа заболевших. — Ред.)», — сказал эпидемиолог.

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При этом эксперт предупредил о риске новой волны заболевания в случае преждевременного снятия ограничительных мер.

«Ни в одной из стран по достижении результатов по стабилизации с коронавирусом и снижения заболеваемости — те же Китай, Сингапур, Тайвань — всёе равно не отменяли меры самоизоляции и социального дистанцирования. Если сразу отменить ограничительные меры, это действительно может привести к новому увеличению числа заболевших», — подчеркнул Николай Брико.

По его словам, при классических острых респиратурных вирусных инфекциях наблюдается двухволновая динамика. В то же время эпидемиолог признал, что SARS-COV-2 новый возбудитель и ученые до конца не знают, как он будет себя проявлять в дальнейшем.

Эксперт сообщил, что специалисты центров по контролю и профилактике заболеваний США, проводившие исследования для Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу что коронавирус может распространяться в радиусе 4 м от заразившегося.

Однако он отметил, что это редкие случаи. «Выбранная норма социального дистанцирования2 м — оптимальная величина для защиты от инфекции. Если ее соблюдать, более 90% людей будут защищены от коронавируса», — заключил эксперт.

Накануне директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович указала на отсутствие позитивной динамики в ситуации с COVID-19 в России. Причиной тому она также назвала безответственность некоторых граждан, которые пренебрегают превентивными мерами.

В связи с этим специалисты обновили прогноз по наступлению пика заражаемости в стране. По мнению доктора биологических наук Михаила Кирпичникова, максимальное количество пациентов будет наблюдаться в конце апреля — перед майскими праздниками. После этого заражаемость должна выйти на плато, продолжительность которого будет зависеть от дисциплины населения.

По состоянию на 14 апреля в России диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

В Москве число заразившихся за сутки увеличилось на 1489 человек, причем 85% из них — граждане младше 65 лет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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