Прямой эфир

Лавров назвал возмутительным снос памятник Коневу в Праге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действия муниципальных властей Праги, снесших памятник советскому маршалу Коневу, возмутительны и циничны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 14 апреля в ходе онлайн-конференции с журналистами на сайте министерства.

«Властями города были подорваны договоренности, которые лежат в основе отношений России и Чехии», — сказал высокопоставленный дипломат. Действия властей Праги противоречат двусторонним договорам с Россией, подчеркнул он.

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6. Инициатор сноса памятника глава района Ондржей Коларж заявил, монумент будет передан в музей истории XX века.

10 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника Коневу Праге и рассчитывает на его восстановление.

12 апреля президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что демонтаж памятника — глупость, однако вмешательство во внутренние дела Чехии — это контрпродуктивно

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020