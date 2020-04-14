Лавров назвал возмутительным снос памятник Коневу в Праге

Действия муниципальных властей Праги, снесших памятник советскому маршалу Коневу, возмутительны и циничны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 14 апреля в ходе онлайн-конференции с журналистами на сайте министерства.

«Властями города были подорваны договоренности, которые лежат в основе отношений России и Чехии», — сказал высокопоставленный дипломат. Действия властей Праги противоречат двусторонним договорам с Россией, подчеркнул он.

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6. Инициатор сноса памятника глава района Ондржей Коларж заявил, монумент будет передан в музей истории XX века.

10 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника Коневу Праге и рассчитывает на его восстановление.

12 апреля президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что демонтаж памятника — глупость, однако вмешательство во внутренние дела Чехии — это контрпродуктивно