Прямой эфир

Два человека погибли в пьяном ДТП в Хабаровске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске при столкновении двух машин, одной из которых управлял пьяный водитель, погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в городском управлении Госавтоинспекции, авария произошла ночью 11 апреля на пересечении улиц Флегонтова и Краснореченской. По предварительным данным, водитель Toyota Carina на полном ходу выехал на красный свет и врезался в пересекавший перекресток Suzuki Alto.

Начальник отделения по пропаганде городской Госавтоинспекции Александр Баранов рассказал, что пассажир Suzuki погиб на месте до прибытия «скорой». Водитель был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

Было установлено, что водитель Toyota в момент аварии был пьян. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

12 апреля нетрезвая 14-летняя жительница города Белово Кемеровской области устроила ДТП. Девочка без разрешения взяла у своего отца автомобиль Mazda Capella и вместе со своим 16-летним другом поехала кататься по городу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека погибли в результате ДТП на МКАД
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Оренбургом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020