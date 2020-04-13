Два человека погибли в пьяном ДТП в Хабаровске

В Хабаровске при столкновении двух машин, одной из которых управлял пьяный водитель, погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в городском управлении Госавтоинспекции, авария произошла ночью 11 апреля на пересечении улиц Флегонтова и Краснореченской. По предварительным данным, водитель Toyota Carina на полном ходу выехал на красный свет и врезался в пересекавший перекресток Suzuki Alto.

Начальник отделения по пропаганде городской Госавтоинспекции Александр Баранов рассказал, что пассажир Suzuki погиб на месте до прибытия «скорой». Водитель был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

Было установлено, что водитель Toyota в момент аварии был пьян. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

12 апреля нетрезвая 14-летняя жительница города Белово Кемеровской области устроила ДТП. Девочка без разрешения взяла у своего отца автомобиль Mazda Capella и вместе со своим 16-летним другом поехала кататься по городу.