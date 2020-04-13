Пьяная 14-летняя девочка устроила ДТП в Кузбассе

Нетрезвая 14-летняя жительница города Белово Кемеровской области устроила ДТП в воскресенье, 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Отмечается, что девочка без разрешения взяла у своего отца автомобиль Mazda Capella и вместе со своим 16-летним другом поехала кататься по городу. В какой-то момент она не справилась с управлением, и иномарка врезалась в ограждение на улице Магистральной.

Подростки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в местную больницу.

Инспекторы по делам несовершеннолетних решают вопрос о привлечении родителей девочки к ответственности за случившееся.

Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

9 апреля сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области по подозрению в угоне автомобиля задержали подростка. Кража иномарки была совершена в поселке Гаврилово.