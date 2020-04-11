Два человека погибли в результате ДТП на МКАД

Два человека стали жертвами автоаварии на МКАД в ночь на субботу, 11 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе столичной Госавтоинспекции

ДТП произошло на 41-м километре кольцевой автодороги, грузовик врезался в два легковых автомобиля.

«По предварительной информации, два человека погибли и один пострадал», — рассказали в ведомстве в ведомстве.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что известный блогер Павел Петель погиб в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подмосковье.