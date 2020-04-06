Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Известный своим эпатажным образом блогер Павел Петель погиб в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подольске, сообщает РЕН ТВ 6 апреля.

ДТП произошло еще 4 апреля.

По данным телеканала, Mercedes, в котором ехал блогер, на скорости примерно в 200 км/ч влетел в стоявшую на заправке фуру.

Всего в автомобиле находились три человека: водитель и два пассажира. Все погибли на месте.

Подробности инцидента выясняются.

Петель известен своим участием в шоу «Давай поженимся» и эпатажными появлениями в женской одежде и с макияжем. Он также вел видеоблог на платформе YouTube, где в образе «богатой женщины» рассказывал о трендах в одежде и рассуждал о моде.