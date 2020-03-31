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Журналист ВГТРК погиб в ДТП в Новосибирске

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Фото: facebook.com/Антон Лучанский
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Журналист и ведущий телеканала «Вести Новосибирск» Антон Лучанский погиб в ДТП, на трамвайной остановке его сбил автомобиль. Об этом сообщается 31 марта на сайте телекомпании.

«ГТРК «Новосибирск» выражает искренние соболезнования семье нашего коллеги. О дате и времени прощания мы сообщим позднее», — говорится в заявлении.

В свою очередь ГУМВД по Новосибирской области сообщает, что 30 марта в 21:40 (17:40 по мск) в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого у дома 20 автомобиль Mercedes Benz Е200, за рулем которого был 27-летний водитель, сбил 45-летнего пешехода, вышедшего на остановку из трамвая.

В результате аварии пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в автомобиле скорой помощи, уточняет ведомство.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Луначарский с 2008 года работал в ГТРК «Новосибирск» и специализировался на фильмах и сюжетах об истории города, переселении народов, археологии, антропологии. Его фильм «Правдивая история людей» стал финалистом премии «ТЭФИ» в 2019 году.

У журналиста остались жена и дочь.

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