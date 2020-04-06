Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Кузбассе

В Кемеровской области направлявшаяся на вызов машина скорой помощи столкнулась с иномаркой, в результате пострадали трое работников бригады скорой. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональную пресс-службу ГУМВД.

Собеседник агентства рассказал, что авария произошла примерно 06:30 (02:30 по мск) в городе Мыски на 187-м километре автодороги Ленинск - Кузнецкий - Междуреченск. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda Familia при повороте налево не заметил машину скорой помощи, которая пыталась совершить обгон. Это привело к столкновению транспортных средств, трое медиков пострадали.

При этом пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик добавил, что машина скорой перевернулась после столкновения, а пострадавшие в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

«Пострадали фельдшер, 1978 года рождения, медсестра 1975 года рождения, и водитель 1971 года рождения. Все госпитализированы.<...> Водитель легкового автомобиля не пострадал», — уточнил он.

3 апреля в Карелии автомобиль скорой помощи после ДТП съехал в кювет и опрокинулся.