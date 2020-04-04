Шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса под Красноярском

В результате опрокидывания двигавшегося из Абазы в Красноярск рейсового автобуса пострадали шесть человек, они госпитализированы, сообщает в субботу, 4 апреля, ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел примерно в 03:00 (3 апреля в 23:00 по мск) в районе поселка Верхняя Бирюса. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

В транспортном средстве находились 14 пассажиров, шестеро из которых с ушибами были доставлены в больницу города Дивногорск, остальные направлены до конечной точки попутным транспортом.

Подробности происшествия выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

3 апреля в Котласском районе Архангельской области произошло ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса.