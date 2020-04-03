Два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Карелии
В Карелии проводится проверка по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
Авария произошла на трассе между Кемью и Калевалой. По данным Госавтоинспекции, водитель медицинского автомобиля не справился с управлением, из-за чего выехал за пределы проезжей части. Машина опрокинулась. Водитель и фельдшер получили травмы, пишет ИА «Карелinform».
Пациентка в результате ДТП не пострадала.
В ГИБДД напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Из-за гололедицы и дождя риск ДТП на трассах возрастает.