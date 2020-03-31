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В Тульской области 14 автомобилей пострадали в массовом ДТП

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В Тульской области водитель «Газели» спровоцировал массовое ДТП. Технические повреждения получили 14 автомобилей.

Авария произошла на автодороге М-2 «Крым» на территории Заокского района. По предварительным данным, водитель «Газели» при буксировке автомобиля выехал из кювета на проезжую часть, что спровоцировало ряд касательных столкновений нескольких машин. Технические повреждения получили 14 автомобилей, пишут «Тульские известия».

В Госавтоинспекции уточнили, что в различные ДТП в утреннее время на территории Заокского района попали 40 единиц транспорта.

Ранее сообщалось, что при столкновении мотоцикла и мопеда в Брянской области травмы получили четыре человека.

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