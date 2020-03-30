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Мотоциклист пострадал в ДТП в Пензенской области

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В Кузнецком районе Пензенской области столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария произошла вечером 29 марта на автодороге Кузнецк–Марьевка–Индерка. По предварительным данным, столкнулись «Лада Калина» под управлением 20-летнего мужчины и мотоцикл Ява-350, которым управлял 36-летний мужчина, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В результате ДТП различные травмы получил мотоциклист. Он был доставлен в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в марте сообщалось, что в Тверской области проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Транспортное средство столкнулось с грузовиком. В правоохранительных органах уточнили, что мужчина управлял мотоциклом без шлема.

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