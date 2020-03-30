Водителя автобуса будут судить за ДТП с двумя погибшими в Крыму

В Крыму прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя пассажирского автобуса. Он совершил ДТП, в результате которого погибли два человека.

Авария произошла в окрестностях Керчи в апреле 2019 года. По версии следствия, водитель автобуса, перевозившего пассажиров из села Яковенково в Керчь, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. В результате транспортное средство съехало в кювет. Шесть пассажиров получили различные травмы. Двое пострадавших скончались.

В правоохранительных органах уточнили, что автобус был неисправным, в момент ДТП произошел отказ работы тормозной системы. Об этом сообщает ИА «Крыминформ». Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Кроме того, обвинение предъявлено старшему мастеру транспортного предприятия. По версии следствия, он осуществил некачественный ремонт и выпуск в эксплуатацию неисправного автобуса.

Уголовные дела направлены в суд.