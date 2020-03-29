Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП в Воронежской области

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате аварии в Воронежской области. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

«В результате столкновения «УАЗ» с автомобилем Shevrolet погибли четыре человека, ехавшие в иномарке», — отметили представители пресс-службы.

Авария произошла в районе поселка Дмитриевка.

Среди погибших — две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка.

Двое мужчин, находившихся в автомобиле «УАЗ», получили травмы разной степени тяжести.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в этот же день один человек погиб при столкновении машин в Курской области. Инцидент произошел на 547-м км трассы М2. Водитель Volvo S40 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», которую от удара отбросило на «встречку», по которой двигался третий автомобиль — LADA 2140.